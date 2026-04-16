Haberler

Havza'da lastik değişim yoğunluğu başladı

Güncelleme:
Kış lastiği zorunluluğunun sona ermesiyle Havza'da lastik satış yerleri ve tamircilerde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar, araç sahiplerini dört lastiği de değiştirmeye ve yaz lastiği kullanmaya teşvik ediyor.

Oto lastikçisi Ahmet Ön, bazı sürücülerin daha ekonomik olacağı düşüncesiyle sadece iki lastiği değiştirdiğini ancak bunun yanlış olduğunu söyledi.

Lastiklerin farklı olması durumunda aracın kontrolünün zorlaştığı aktarılan Ön, "4 lastiğin farklı olduğu durumlarda aracın ön ve arka lastikleri arasındaki sürüş özellikleri farklılaşmaktadır. Ani fren yapma, viraj alma gibi manevralarda aracın kontrolü zorlaşır. Onun için araçtaki 4 lastiğin tamamı yaz lastiği olmalı." dedi.

Hava sıcaklığının 7 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde yaz lastiğine geçilmesi gerektiğini belirten Ön, "Yaz lastikleri sıcak, kuru ve ıslak yollarda daha iyi yol tutuşu ve frenleme sağlar. Ayrıca kış lastiklerine göre daha düşük yakıt tüketimi ve daha kısa fren mesafesi sunar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
