Havza'da kanola hasadı tamamlandı: 17 bin ton rekolte bekleniyor

Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen kanolanın hasadı tamamlandı.

Hasadı tamamlanan ve ortalama dekar başı 350 kilo verim alınan kanola Havza Buğday Pazarı'nda işlem görüyor.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik, "Tahmini olarak 17 bin ton kadar bir rekolte beklentimiz var. Bugün kanola pazarımızda tonu 30 bin 500 liradan işlem görüyor. Bu fiyat hasat başlangıcında 24 bin lira civarlarındaydı." dedi.

Kanolanın kuraklığa karşı direncinin diğer bitkilere göre daha fazla olduğuna dikkati çeken Gedik, "Buğday Pazarı olarak üreticinin ürününü alıyoruz. Ürünle ilgili pazar sıkıntısı yok. Bitkinin ekim alanının artırılması konusunda İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinin önemli destekleri oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA