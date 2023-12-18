Üye Girişi
Haberler

Havza'da eğitim gören iki özel öğrenciye tekerlekli sandalye hediye edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü tarafından Havza'da özel eğitim sınıfında eğitim gören ikiz kardeşlere tekerlekli sandalye hediye edildi.

Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü tarafından Havza'da özel eğitim sınıfında eğitim gören ikiz kardeşlere tekerlekli sandalye hediye edildi.

Havza Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu Özel Eğitim sınıfında okuyan ve tekerlekli sandalyelerinin eskimesi nedeni ile okula ulaşımda zorluk yaşayan özel öğrenciler 8 yaşındaki Emre ve Eren Güneş'in yeni tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyması üzerine Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ konuyu üyesi olduğu Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü üyeleri ile paylaştı.

Golf Kulübü üyeleri ikiz kardeşler için harekete geçerek 2 adet tekerlekli sandalye aldı. Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, ikiz kardeşlere tekerlekli sandalyelerini teslim etti.

Tekerlekli sandalyelerini alan öğrencilerin sınıf arkadaşları ise Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü adına Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'a çiçek takdim etti.

Ertuğ, özel öğrencilerin eğitim hayatının içnde olması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün burada iki özel öğrencimize kolaylık sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. İhtiyaç doğrultusunda ilçemiz öğrencilerine katkı sağlayan Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü yönetim ve üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Özel öğrenciler Emre ve Eren'in anneleri Büşra Kurkmazlı ise ellerindeki tekerlekli sandalyelerin eski olduğundan dolayı okula ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü yönetim ve üyeleri ile Havza Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ertuğ'a emeklerinden ve hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Artık çocuklarımı çok daha rahat ve kolay bir şekilde okula getireceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Engelliler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title