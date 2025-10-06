Haberler

Havza'da Dere ve Irmak Yataklarında Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Samsun'un Havza ilçesinde yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı. Devlet Su İşleri, Hacı Osman Deresi'nde 1250 metre uzunluğundaki akarsu yatağındaki bitki örtüsü ve toprak birikintilerini temizliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Hacı Osman Deresi'nde 1250 metre uzunluğundaki akarsu yatağında bitki örtüsü ve yağmur sularıyla oluşan toprak birikintileri temizleniyor.

Yetkililer, bölgede dere ve ırmak yataklarında temizlik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
