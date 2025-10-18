Haberler

Havza Belediyespor Kulübü Başkanlığına Ali Rıza Gül Seçildi

Havza Belediyespor Kulübü Başkanlığına Ali Rıza Gül Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Belediyespor Kulübü olağanüstü genel kurulu sonucunda Ali Rıza Gül, 58 oy alarak başkanlık görevine getirildi.

Havza Belediyespor Kulübü Başkanlığına Ali Rıza Gül seçildi.

Mevcut yönetim kurulunun istifa etmesi üzerine Havza Belediyespor Kulübü olağanüstü genel kurulu Havza Belediyespor Kulübü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.

Yapılan oylamada 58 oy alan Ali Rıza Gül başkanlığa seçilirken, diğer aday Mehmet Yaşar Karacan ise 47 oyda kaldı.

Gül, kendisine verilen destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi

KKTC yarın sandık başına gidiyor! Adaylardan biri saatler kala çekildi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi

KKTC yarın sandık başına gidiyor! Adaylardan biri saatler kala çekildi
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok

Dolmabahçe'de büyük şok! Her şey 2 dakikada değişti
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.