Bakan Uraloğlu: 2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılında üst üste 6 kez toplam Trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık. 31 Ağustos'ta yaklaşık 1906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta da 6 bin 349 toplam trafikle tüm zamanların en yükseğine imza atmış olduk. Yani bir günde gerçekleşen 6 bin 349 uçak trafiği buradan yönetildi" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezimizi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, kuleden anons yaparak uçaktaki yolcuların ve pilotun yeni yılını kutladı. Merkezde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Hava trafik kontrol merkezimiz 7 yedi gün 24 saat, 365 gün kesintisiz Türkiye'nin üzerinden geçen gerek transit hava trafiğini gerek Türkiye merkezli gerek iç hatlar gerekse de dış hatlardaki hava trafiğini yönetiyor. Biz 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ulaşabilen stratejik konumda bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu anlamda hava sahamız yeterince yoğun. Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı kuzeydeki trafiğin ülkemizin üzerine doğru kayması zaman zaman Orta Doğu'daki olan gerginliklerden dolayı güneydeki trafiğin yine Türkiye üzerine kaymasıyla çok daha yoğunlaşıyor" dedi.

'BİR GÜNDE GERÇEKLEŞEN 6 BİN 349 UÇAK TRAFİĞİ BURADAN YÖNETİLDİ'

Uraloğlu, "Ülkemizde 2024 yılında toplam 519 bin 832 transit trafik olmuş. 30 Aralık 2025 itibariyle 577 bin 763 oldu yani yaklaşık yüzde geçen seneye göre yüzde 11'lik bir trafik artışı söz konusu. 2024 yılında iç ve transitlerde dahil olmak üzere 1 milyon 672 bin 586 olan trafik yine 30 Aralık 2025 itibarıyla ise 1 milyon 801 bin 804'e ulaşarak yaklaşık yüzde 8'lik bir artış gerçekleşmiştir. Günlük sayıların da 1900'lere çıktığını özellikle söylemek isterim" diye konuştu.

'HAVA TRAFİĞİ AKSAMASIN DÜŞÜNCESİYLE 3'ÜNCÜ PİSTİMİZİ YAPTIK'

Hava trafik kontrol merkezinin Avrupa'da lider konumda olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Burada çalışan arkadaşlarımız 'Biz dünyanın en iyisiyiz' diyorlar böyle bir iddiayı ortaya koydukları için ben kendilerini tebrik ediyorum. Böyle olduğuna gerçekten inanıyorum. 2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık. 31 Ağustos'ta yaklaşık 1906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta da 6 bin 349 toplam trafikle tüm zamanların en yükseğine imza atmış olduk. Yani bir günde gerçekleşen 6 bin 349 uçak trafiği buradan yönetildi. Kış aylarında bizim karla mücadele noktasında da çok bilinmez ama havalimanlarımızda da çok ciddi bir kar mücadelesinin yapıldığını söylemek isterim. Yani gerek pist temizliği gerek buz önleyici sistemlerle beraber burada arkadaşlarımız 7/24 hizmet ediyorlar. Hem kapasite arttırıyoruz hem de mevcut 2 pistin bakıma alınması gerektiğinde hava trafiği aksamasın düşüncesiyle 3'üncü pistimizi yaptık. Yine bütün pistleri daha rahat görebilen 2'nci kulemizi yaptık ve giriş kapımızı yeniledik onu da inşallah Ocak ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete almış olacağız" ifadelerinde bulundu.