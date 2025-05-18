Hava Kuvvetleri Bandosu, Prizren'de 19 Mayıs Konseri Verdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde konser verdi.

???????Prizren'in merkezindeki tarihi Şadırvan Meydanı'nda düzenlenen konsere, Prizren halkı ve şehri ziyaret eden turistler yoğun ilgi gösterdi.

Çeşitli marş, türkü ve şarkıların seslendirildiği konsere Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta ve Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat'ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığının konuşlandığı Prizren'deki Sultan Murat Kışlası ve 20 Mayıs'ta Kosova'nın başkenti Priştine'nin merkezinde de konser verecek.