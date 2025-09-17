Hava Fotoğrafçıları 'Gökyüzüne Merhaba' Etkinliğinde Uçuş Deneyimi Yaşadı

Hava Fotoğrafçıları Platformu üyeleri, Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen "Gökyüzüne Merhaba" etkinliğinde planörle uçuş ve tandem atlayış deneyimi yaşadı.

Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Hava Fotoğrafçıları Platformu'nun 24 üyesi ve aileleri katıldı.

Etkinliğin ilk gününde platform üyelerinin eşleri ve çocukları planör uçuşları gerçekleştirdi. Organizasyonun ikinci gününde ise tandem paraşüt atlayışları tecrübe edildi.

THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi eğitmenlerinin profesyonel desteğiyle gerçekleşen uçuşlar ve atlayışlar sorunsuz şekilde tamamlandı.

Programda akşam sohbetlerinde katılımcılarla bir araya THK Gökçen Havacılık Genel Müdür Yardımcısı ve cayrokopter pilotu Hatice Nur Gündoğdu, havacılık fotoğrafçısı Onur Kurç ve Sıtkı Atasoy, geçmişte SOLOTÜRK'te görev yapan pilotlardan Binbaşı Serdar Doğan, tecrübe ve birikimlerini paylaştı.

Konuklardan Üsteğmen Koray Köprü de çocukluk hayalini gerçekleştirmek için yılmadığını ve sonunda şanlı üniformasını nasıl giydiğini gençlerle paylaşarak, onlara azimli olmalarını önerdi.