Hatayspor'dan Bülent Uygun'un Kızı İçin Taziye Mesajı
Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, teknik direktörü Bülent Uygun'un vefat eden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı. Kulüp, Uygun ailesine başsağlığı diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Bordo-beyazlı kulübün, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel