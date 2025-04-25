Hatayspor'dan Bülent Uygun'un Kızı İçin Taziye Mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

Bordo-beyazlı kulübün, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."