Hataylı Depremzede Engelliler İçin Samsun'da Moral Etkinliği

Hatay'da yaşayan depremzede engelliler için Samsun'da moral etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, 30 kişilik kafile dört gün boyunca Samsun'da ağırlandı.

Program kapsamında katılımcılar kentin önemli noktalarını gezdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli Zeynep Dağlı, Samsun'da çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Herkese ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.

Depremzede engelliler de etkinliğin kendilerine moral olduğunu kaydettiler.