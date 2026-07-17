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Hatay'daki "Yayladağı Gümrük Kapısı Genişleme ve Modernizasyon Projesi" sürüyor

Hatay'daki 'Yayladağı Gümrük Kapısı Genişleme ve Modernizasyon Projesi' sürüyor
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesindeki sınır kapısında yürütülen genişleme ve modernizasyon projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesindeki sınır kapısında yürütülen çalışmaları inceledi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Masatlı, sınır kapısındaki "Yayladağı Gümrük Kapısı Genişleme ve Modernizasyon Projesi"nin çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı, sınır kapısının modern ve daha nitelikli hizmet sunmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görerek yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
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