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Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta öğretim elemanlarının ödeneği düzenlendi

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Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta öğretim elemanlarının ödeneği düzenlendi
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Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneği oranının, daha yüksek mevcut oranlar korunarak 12 ay süreyle yüzde 200 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneği oranının, daha yüksek mevcut oranlar korunarak 12 ay süreyle yüzde 200 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar'a geçici madde eklendi.

Düzenlemeye göre, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş için geliştirme ödeneği oranları 12 ay süreyle yüzde 200 olarak uygulanacak. Bu illere ilişkin daha yüksek oranlı mevcut belirlemeler korunacak.

Karara eklenen geçici maddede şu hükme yer verildi:

"Bu Kararla belirlenmiş olan geliştirme ödeneği oranları Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illeri için (bu illere ilişkin daha yüksek oranlı mevcut belirlemeler korunmak suretiyle) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay süreyle %200 olarak uygulanır."

Karar, 1 Ekim 2026'dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA
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