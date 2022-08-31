Hatay gündem haberleri: Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı Güncel Haberler Hatay haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle 3 çocuk mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin balkonuna uzattığı merdiven yardımıyla çocukları bulunduğu yerden kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen ve ambulansa tedavileri yapılan 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Bayrak İtfaiye Antakya Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay gündem haberleri: Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.