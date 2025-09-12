Haberler

Hatay'da Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Hizmete Açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Altınözü ilçesinde açılan Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu. Enstitü, bölge zeytinciliğinin geleceğine yön verecek ve yerel üreticilere danışmanlık yaparak modern üretimi destekleyecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Altınözü ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Masatlı, Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü inceleyerek yetkililerden yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, enstitünün bölge üreticilerine ve zeytin ile zeytinyağı tesislerine danışmanlık vererek modern ve kaliteli üretimde kritik merkez olacağını belirtti.

Masatlı, enstitünün bilimsel araştırmalar, modern üretim teknikleri ve yenilikçi uygulamalarla Hatay zeytinciliğinin geleceğine yön vermesinin yanı sıra katma değerinin artırılması, markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası pazarda daha güçlü konuma ulaşılması için önemli görev üstleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
