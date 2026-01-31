Haberler

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda büyük miktarda para ve silah ele geçirildi.

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüte üye olmak" suçları kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

MASAK raporları doğrultusunda bazı şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 lira para transferi bulunduğu ve bu transferlerin yasa dışı bahis sitelerine ait paraların nakline aracılık amacıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 364 fişek, 1,19 gram uyuşturucu, 32 cep telefonu, 25 sim kart, 5 bilgisayar, 1 tablet, 1 hard disk, 121 bin 650 lira, 7 bin 500 riyal, 3 bin avro, 6 bin 550 dolar ve yaklaşık 3 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var