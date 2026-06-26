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Hatay'da tefecilik operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Hatay'da tefecilik yaptıkları ve dernek adı altında kumar oynattıkları belirlenen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda çek, senet, döviz ve POS cihazı ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Dernek adı altında kumar oynattıkları, paraya ihtiyacı olanlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri ve "POS tefeciliği" yaptıkları belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aramalarda 12 çek-senet, 160 bin 900 lira, 2 bin dolar, 1600 avro, başkalarına ait 4 banka kartı, 339 fişek, 2 şarjör, POS cihazı ve çok sayıda alacak-verecek kaydının bulunduğu not kağıdı ele geçirdi, şüpheli 13 kişiyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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