Hatay'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'ın Defne ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Çekmece Mahallesi'nde park halindeki 41 AJB 118 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Güncel