Hatay'da fırtına nedeniyle konteynerin çatısının uçması güvenlik kamerasında
Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir şantiyedeki konteynerin çatısı uçtu ve park halindeki iki otomobile zarar verdi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Merkez Antakya ilçesinde dün etkili olan fırtınada Akasya Mahallesi'nde bulunan bir şantiyedeki konteynerin çatısı uçtu.
Uçan çatı park halindeki iki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.
Olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Salim Taş