Hatay'da Don Affeti Kiraz Hasadını Olumsuz Etkiledi

Hatay'da Don Affeti Kiraz Hasadını Olumsuz Etkiledi
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Hatay'da yaşanan don afetinin kiraz rekoltesini düşürmesi nedeniyle hasat başladı. Çiftçiler, kirazın kilogram fiyatının 100 TL olduğunu belirtirken, beklenen kaliteye ulaşamadıkları için verim düştü.

Don afetinin rekolteyi düşürdüğü kirazda hasat vakti

HATAY - Hatay'da yaşanan don afetinden olumsuz etkilenen kirazda hasat başladı. Rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre düşük olduğu kiraz bahçeden 100 TL'den alıcı buluyor.

Doğu Akdeniz'de kış ve ilkbahar aylarında etkili olan soğuk hava bölgede zirai don afetine neden olmuştu. Zirai don afeti nedeniyle bölgede bulunan meyve ağaçları olumsuz etkilenmiş ve tarımsal üretimde rekolte kaybına neden oldu. Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde bölge halkı tarafından yetiştirilen kirazda hasat başladı. Don afetinden etkilenen kiraz bahçelerindeki hasatta rekolte, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl geriledi. Çiftçi İsa Kılınç, kirazın tarlada kilogram fiyatı 100 TL'den alıcı bulduğunu söyleyerek don afetinin hasadı olumsuz etkilediğini söyledi.

"Kirazda beklediğimiz kaliteyi kuraklık ve hava şartlarından dolayı alamadık"

Kış aylarında etkili olan don afetinden olumsuz etkilenen kirazda rekoltenin düştüğünü ifade eden çiftçi İsa Kılınç, "30 dönüm arazimizde yaklaşık 150 kiraz ağacı var. Kiraz ağaçları dikildikten sonra 5 yıl içinde meyve veriyor. Yaklaşık 10-15 yıl meyvesini alabiliyorsunuz, ondan sonra zaten ağaç kendi ömrünü tamamlıyor. Verim iyi olursa mevsim şartları uygun giderse 10 tonun üzerinde ürün hasat ediyoruz ama bu yıl çok düşük. Hem don hem kuraklık etkiledi. Kiraz tarlada 100 TL'den, pazarda 150 TL'den alıcı buluyor. Kaliteye göre değişiyor fiyatı ve hasadı bayramdan önce ben bitireceğim. Kirazda beklediğimiz kaliteyi kuraklık ve hava şartlarından dolayı alamadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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