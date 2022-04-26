Hatay'da bir evde 160 sikke ve 45 obje ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da bir evde 160 sikke ve 45 obje ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da bir evde 160 sikke ve 45 obje ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, evinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 160 sikke ve 45 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, evinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 160 sikke ve 45 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktepe Mahallesi'ndeki bir adreste tarihi eser saklandığı bilgisine ulaştı.

A.K'ye ait ikamete baskın yapan ekipler, 160 sikke ve 45 obje tespit etti.

Ev sahibi A.K. gözaltına alındı, sikke ve objeler ise Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hatay, Güncel, Haberler

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