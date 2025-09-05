Hatay'da 6 Ton Domates Posası İmha Edildi

HATAY'ın Antakya ilçesinde depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bir depoda yaptığı denetimde 36 ton domates posası ve biber salçasına el koydu. Depoda bekletilen 6 ton domates posası ise imha edildi. İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda erişimleri en büyük önceliğimiz. Hatay Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş, domates posası, biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiştir" denildi.