Hatay'da 2. Masa Tenisi Bireysel Performans Ligi Turnuvası Gerçekleşti

Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Masa Tenisi Bireysel Performans Ligi Turnuvası, Antakya Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. turnuvada 130 sporcu çeşitli kategorilerde yarıştı ve dereceye girenlere ödül verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesince 2. Masa Tenisi Bireysel Performans Ligi Turnuvası gerçekleştirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesince Antakya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 130 sporcu mücadele etti.

Sporcuların 7 kategoride yarıştığı turnuvada dereceye girenlere ödül verildi.

Kaynak: AA / Salim Taş
