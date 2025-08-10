Hatay'da 2. Masa Tenisi Bireysel Performans Ligi Turnuvası Gerçekleşti
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Masa Tenisi Bireysel Performans Ligi Turnuvası, Antakya Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. turnuvada 130 sporcu çeşitli kategorilerde yarıştı ve dereceye girenlere ödül verildi.
