Hassa'da 620 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu. Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A. tutuklandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu.
Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A. tutuklandı.