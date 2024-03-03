Üye Girişi
Haberler

Hassa'da 620 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu. Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A. tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A. tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hatay Hassa Güvenlik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title