Batmanlı çiftçiler engebeli tarlalarda "imece usulü" elle gübreleme yapıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde çiftçiler, makinelerin ulaşamadığı engebeli arazilerde gübreleme işlemine elle başladı.

İlde kasım ayında buğday ve arpa ekimi gerçekleştiren üreticilerin, havaların ısınmasıyla ekili alanlarda başladığı gübreleme çalışmaları sürüyor.

Hasankeyf'e bağlı Akalın köyündeki üreticiler de makinelerin ulaşmadığı eğimli arazilerinde imece usulü gübreleme işlemine başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, bellerine bağladıkları bez torbalara koydukları gübreyi elle buğday ve arpa tarlalarına serpiyor.

Üreticilerden Cüneyt Başak, AA muhabirine, yaklaşık 70 dönüm arazide buğday ve arpa ürettiğini söyledi.

Arazilerinin bir kısmını traktörle gübrelediğini, bir bölümünün ise engebeli olması nedeniyle gübreyi elle attığını ifade eden Başak, "Burası dağlık olduğu için makine girmiyor. Bu yüzden tohumu ve gübreyi imece usulüyle elle atıyoruz. Şu anda bahar mevsimi yani bahar gübresini atıyoruz. Allah'ın izniyle hasat haziran ayında başlıyor. Bu sene çok kar ve yağmur yağdı, bereketli olur inşallah." diye konuştu.

Yusuf Başak ise çiftçiliğin meşakkatli bir iş olduğunu dile getirdi.

Gübreleme yapmadıkları takdirde verimin düşeceğini söyleyen Başak, engebeli arazilerin gübresini elle attıklarını kaydetti.