Hasankeyf'te 3.550 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, jandarma tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 19 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 550 paket sigara ele geçirildi.

23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
