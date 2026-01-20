Hasankeyf'te kaçakçılık operasyonunda 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 49 kişi yakalanarak adli işleme tabi tutuldu. Jandarma, 43 araçta gerçekleştirdiği aramalarda gümrük kaçağı çok sayıda sigara, alkol, parfüm ve vantilatör ele geçirdi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 43 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 8 bin 596 paket sigara, 123 şişe alkol, 35 parfüm ve 15 ısıtıcı vantilatör ele geçirildi.
Yakalanan 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel