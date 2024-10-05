Hasan Dinçer Subaşı, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurul'u bugün gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan genel kurula mevcut başkan Hasan Dinçer Subaşı tek aday olarak girdi. Geçmiş dönemlerin ibra edildiği genel kurula 104 delegenin 68'i katıldı. 3 oyun boş çıktığı seçimde 65 oy alan Hasan Dinçer Subaşı, 4 yıllığına görevi yeniden üstlendi. Subaşı'nın yönetim kurulunda ise Muammer Erol, İsmail Hakkı Turunç, Nurettin Özdebir, Kenan Sayacı, Mustafa Meral, Taner Yalçın, İrfan Kartal, İbrahim Can Avcı, Fatih Yüksel ve Ahmet Sözbilir yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel