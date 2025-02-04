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Hasan Basri Yalçın, 2024 Yılına Damga Vuran Fotoğrafları Oyladı

Hasan Basri Yalçın, 2024 Yılına Damga Vuran Fotoğrafları Oyladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimler yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Yola Devam", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut Var", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" adlı karelerini oylayan Yalçın, "Günlük hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece", "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Sevinçten Havalarda" adlı karesini seçti.

"Anadolu Ajansı tüm dünyada bizim gözümüz, kulağımız"

Oylama sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hasan Basri Yalçın, yarışmaya bu yıl eklenen "Özgür Suriye" kategorisini çok anlamlı bulduğunu belirtti. Yalçın, bu kategoride seçtiği zaferi gösteren "Yola Devam" fotoğrafının sembolik bir öneme sahip olduğun söyledi.

Diğer kategorilerdeki fotoğrafların da yaşanan olayları anlattığını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

"Zaten Anadolu Ajansı tüm dünyada bizim gözümüz, kulağımız. Çok zor şartlarda görev yapan arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Anadolu Ajansının bu tür etkinliklerini ben de yakından takip ediyorum. Özellikle son dönemde yaptıkları haberler, bazen analiz haberlerini de takip ediyorum. Dünyada ve Türkiye'de neler oluyor takip etmek için Anadolu Ajansı hepimizin bir numaralı kaynağı. Fotoğrafları çeken arkadaşların ellerine sağlık. Bir otomobilin arkasından çıkan dumanı, bir spor etkinliğinde kesilen karpuzun parçalanışını, o anları bize yansıttığı için sahada görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz, ellerine, emeklerine sağlık."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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