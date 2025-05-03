"Haritada Varız!" TEKNOFEST'in KKTC'de yapılmasının önemi ve yansımaları

KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesinin önemini AA Analiz için kaleme aldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde ve Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda lokomotif görevi yapan kuruluşların da olduğu 132 paydaş kurumun işbirliğiyle düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs'ta KKTC'de gerçekleştiriliyor.

KKTC'ye verilen koşulsuz ve sonsuz desteğin tezahürü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaklaşık 2 yıl önce Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile yaptığı görüşmede TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesi konusunu gündeme getirmiş ve böyle bir etkinliğin Kıbrıs Türk gençliği ve ülke tanıtımı için eşsiz fırsatlar sunacağından bahsetmişti. Ne mutlu ki bu temenni büyük uğraşı ve emekler neticesinde gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlayan festival daha ilk günden 62 bin ziyaretçiyi ağırladı ve 4 gün için organizasyona yaptırılan kayıt 250 bini geçti.

Başta yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkeleri olmak üzere, hem yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak hem de yeni yatırım ve projelerin müjdelerini vermek üzere adada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TEKNOFEST'e katılarak gençlerin heyecanını paylaşması ülkedeki coşkuyu daha da artırdı.

TEKNOFEST, Türk zekası, yaratıcılığı ve azminin sınır tanımadığının en güzel örneklerinden birini teşkil etmekte ve dünyadaki tüm Türklerin gurur kaynağı olmaktadır. TEKNOFEST'in Mavi Vatan'ın serhat bekçisi ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC'de düzenlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına verdiği koşulsuz ve sonsuz desteğin en son tezahürlerinden biri olarak da tarihe geçmiştir. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin zor ekonomik şartlarda bile hiçbir masraftan kaçınmayarak bu organizasyonu ülkemizde düzenlemesi Kıbrıs Türk halkına verdiği değer ve önemi göstermektedir.

Festival, Kıbrıs Türk halkının yeteneğini, en zor işlerin bile altından nasıl kalkabileceğini göstermesi ve dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapmayı ne kadar çok hak ettiğini ispatlaması açısından da önemlidir. Yıllardır hiç hak etmediği, bu çağa ait olmayan, hukuksuz ve adil olmayan izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türk halkı için bu tür organizasyonlar büyük bir önem ve anlam arz etmektedir. Bu bağlamda TEKNOFEST, Kıbrıslı Türk gençlerin anavatanlarının başarısıyla gururlanmalarını, özgüvenlerini ve yaratıcı düşünce ve teknoloji konusundaki ilgi ve motivasyonlarını fazlasıyla artırmıştır.

Bu festivalin KKTC'de yapılması, ülkenin uluslararası görünürlüğü ve tanınırlığı açısından da büyük bir katkı yapacaktır. TEKNOFEST'i yerinde izleyen on binlerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kişi de bu önemli etkinliği televizyon, haber bültenleri ve sosyal medya aracılığıyla takip etmiştir.

KKTC, dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı

Kıbrıs Türk halkının beklentisi, Selçuk Bayraktar'ın da TEKNOFEST açılış konuşmasında ifade ettiği gibi, kardeş cennet vatan olan Akdeniz'in kalbindeki KKTC'nin, dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmasıdır. Dünyanın en önemli enerji ve ticari hatlarını kontrol eden eşsiz jeopolitiği, uluslararası ve tam kapasiteli liman ve havaalanı, 30'a yaklaşan üniversitesi, gelişmiş altyapısı, iyi eğitimli insan gücü, güçlü diaspora nüfusu, muhteşem iklim ve coğrafyası ile dünyanın her yerinden beyin gücü çeken KKTC bunun için en ideal yerlerden biridir.

Bölgesel ve küresel bir marka haline gelen TEKNOFEST'in KKTC de yapılması tüm dünyaya çok önemli mesajlar vermiştir. TEKNOFEST'i beklenildiği gibi büyük bir hayal kırıklığıyla takip etmek zorunda kalan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, bu tarihi festivali, "Türk savaş uçakları Lefkoşa FIR hattını 'parçaladı'" başlıklarıyla duyurdu. Bu festivali Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin en önemli tanıtım aracı olarak nitelendiren Rum basınına göre, TEKNOFEST aynı zamanda KKTC'nin tanıtımına yönelik çabaların önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Rum tarafından gelen tepkiler TEKNOFEST'in ne kadar başarılı olduğunu ve vermek istediği mesajın iyi anlaşıldığını göstermektedir. Makalelerimde devamlı olarak altını çizdiğim gibi Kıbrıs'ta çözüm, Kıbrıs Rum liderliğine uluslararası camia tarafından bunca yıldır otoritesini, egemenliğini ve gücünü aşarak verilen sanal statüyle değil, adadaki mevcut gerçeklerle sağlanacaktır.

Sonuç olarak, TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesi ülkemizin sadece çok önemli bir bilimsel ve kültürel bir etkinlikle anılmasının çok ötesine geçmiştir. TEKNOFEST'in KKTC'de yapılması ülkenin görünürlüğünü artırmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına olan sevgi ve bağlılığını ispatlamış, iki kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin ayrılmaz ve kadim birlikteliğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası organizasyon düzenleme tecrübesini artırarak neler başarabileceğini ortaya koymuştur. Hiç kuşkusuz bu organizasyonun diplomatik etkileri de olacaktır ve başta Rum tarafı ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere tüm "sanal statücülere" KKTC'nin "haritada olduğunu" bir kez daha zihinlere kazınırcasına hatırlatacaktır.

[Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanıdır.]

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