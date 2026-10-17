Harbin'deki iş fuarı 260 işverenle 11.000'den fazla mezunu buluşturdu.

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HARBİN, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yer alan Harbin Normal Üniversitesi'nde, cuma günü büyük ölçekli bir iş fuarı düzenlendi. Etkinlik, 8.769 iş ilanı sunan 260 işvereni ve 11.000'den fazla mezunu bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua