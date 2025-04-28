Hanönü'de çiftçilere 20 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Kastamonu Tarım İl Müdürlüğünce, bitkisel üretimi geliştirme, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve alternatif üretim yönetimlerinin geliştirilmesi projeleri kapsamında, Hanönü ilçesi pazar yerinde çeltik tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Ali Bayraktaroğlu, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Yapılan bu desteklerle üreticilerimizin üretim kalitesini artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede 28 üreticiye, 20 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Törene, Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı Tarım, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Özcan Gazioğlu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan ile çeltik üreticileri katıldı.