5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Hanönü'de Çiftçilere 20 Ton Çeltik Tohumu Dağıtıldı

Hanönü'de Çiftçilere 20 Ton Çeltik Tohumu Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, Hanönü ilçesinde 28 üreticiye toplam 20 ton çeltik tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle üretim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Hanönü'de çiftçilere 20 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Kastamonu Tarım İl Müdürlüğünce, bitkisel üretimi geliştirme, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve alternatif üretim yönetimlerinin geliştirilmesi projeleri kapsamında, Hanönü ilçesi pazar yerinde çeltik tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Ali Bayraktaroğlu, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Yapılan bu desteklerle üreticilerimizin üretim kalitesini artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede 28 üreticiye, 20 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Törene, Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı Tarım, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Özcan Gazioğlu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan ile çeltik üreticileri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.