Hangzhou'nun Jingshan Köyü'nde Ekolojik Projelerle Ekonomik Büyüme

Hangzhou'nun Jingshan Köyü'nde Ekolojik Projelerle Ekonomik Büyüme
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Çin'in Hangzhou şehrine bağlı Jingshan köyü, yüksek orman örtüsü ile dikkat çekiyor. Ekolojik avantajlarını ekonomik güce dönüştürmek için dijital çay bahçeleri ve düşük karbonlu konaklama projeleri geliştiriyor.

HANGZHOU, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun Yuhang bölgesine bağlı Jingshan köyü, yüzde 96'ı aşan birinci sınıf orman örtüsüyle dikkat çekiyor.

Son yıllarda ekolojik avantajlarını ekonomik güce dönüştürmek amacıyla dijital çay bahçeleri ve düşük karbonlu ev konaklamaları gibi yenilikçi projelere imza atan köy, çay sektörü ile turizm hizmetlerinin koordineli gelişimine katkı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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