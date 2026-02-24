Haberler

Merkez Bankası: Şubat Ayında Hanehalkının 12 Ay Sonrası Yıllık Enflasyon Beklentisi Yüzde 48,81 Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nde, 12 ay sonrası enflasyon bekleyişi yüzde 48,81 olarak değişmedi. Gıda ve enerji fiyatları en çok artacak ürünler arasında yer aldı. Konut fiyat artış beklentisi ise yüzde 35,41'e düştü.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayına ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak gerçekleşti.

TCMB, şubat ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" ve "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni açıkladı. Hanehalkı Beklenti Anketi verilerine göre, hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda"' ile "yakıt ve enerji" oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 olarak gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 35,41

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu. 12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL olarak gerçekleşti.

Yatırım tercihlerinde ilk sırada altın yer aldı

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 olmuştur. ikinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,0 olarak gerçekleşti.

Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerinde ise 2026 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,10 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 32 seviyesine geriledi.

Kaynak: ANKA
