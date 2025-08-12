Hande Hanife Güler, İŞKUR Desteğiyle Kahvaltı Salonu Açtı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Hande Hanife Güler, İşkur'un hibe desteğiyle çocukluk hayalini gerçekleştirerek kahvaltı salonu açtı.

Esnaf bir ailede büyüyen Güler, küçük yaşlardan itibaren ailesinin işlerinde çalışarak ticaret hayatını yakından tanıdı.

Güler, 2019 yılında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olarak market, lokanta ve fabrika gibi farklı alanlarda tecrübe kazandı.

Sosyal medyada gördüğü İŞKUR hibe desteği ilanı üzerine araştırma yapan işitme engelli Güler, internetten yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere kolları sıvayan Güler, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne gitti.

Güler, müdürlüğe projesini sunarak, "Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği" programından yararlanmaya hak kazandı. İşletme gideri desteği kapsamında 80 bin lira, kuruluş desteği kapsamında 299 bin 850 lira ve kuruluş işlemleri desteği kapsamında 20 bin lira hibe alan Güler, kahvaltı salonunun demirbaşlarını bu destekle karşılayarak hayalini kurduğu işletmeyi kısa sürede hizmete açtı.

3 yaşında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle işitme engelli olarak, işitme cihazı yardımıyla hayatını sürdüren Hande Hanife Güler, AA muhabirine, paylaşmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ve bu nedenle kahvaltı salonu açmaya karar verdiğini söyledi.

İŞKUR desteğiyle cesaretlendiğini ve kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Güler, "Maddi yükümü çok hafiflettiler. Herkes bu fırsatı değerlendirsin isterim. Kendilerine inansınlar, pes etmesinler, cesaret etsinler." dedi.

Güler, ailesinin süreç boyunca destek verdiğini kaydederek, "Benimle gurur duydular. Onların desteğiyle buralara kadar geldim. Burası aile işletmesi, birlikte çalışıyoruz. En büyük şansım bu." ifadelerini kullandı.

"Gelenler bir daha geliyor"

İşletmesinin haftanın her günü açık olduğunu anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Kahvaltı servisimiz gün boyu sürüyor. Soğuk mezeler yapıyoruz. Ana menümüz bazlama tost. Gelenler bir daha geliyor, müdavim müşterilerimiz var. Geri dönüşler çok iyi, çok memnun kalıyorlar. Memnun kaldıklarını gördüğümde çok mutlu oluyorum. Genellikle müşterilerimiz tekrar geliyorlar."

Güler, turistik bölge olması nedeniyle işletmesini Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ne açtığını dile getirerek, farklı sunumlar ve tariflerle menüsünü geliştirmeyi, ileride ise ikinci şubesini açmayı hedeflediğini vurguladı.

Güler'in babası 56 yaşındaki lüle taşı ustası Erol Güler ise 45 yıldır esnaflık yaptığını ve çocuklarının da küçük yaşlardan itibaren kendi işletmelerini kurma hayaliyle büyüdüğünü ifade etti.

İŞKUR sayesinde sürecin hızlı ilerlediğini bildiren Güler, "Gençlerin kendi işlerini kurup bu desteklerden yararlanarak hayallerinin peşinden gitmelerini destekliyorum. Gençlerin böyle desteklerle girişimcilik yapmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki anne İlknur Güler de kızının başarısından gurur duyduğunu ve müşterilerden gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.