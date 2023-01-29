Hamile kadın 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı Güncel Haberler Düğüncüler köyünde ambulansın içinde ilk müdahalenin yapıldığı Asiye Satra Pervari Devlet Hastanesi tabelası Ambulansın Pervari Devlet hastanesine gelişi Hamile kadının sedye ile hastaneye alınması SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde... Düğüncüler köyünde ambulansın içinde ilk müdahalenin yapıldığı Asiye Satra Pervari Devlet Hastanesi tabelası Ambulansın Pervari Devlet hastanesine gelişi Hamile kadının sedye ile hastaneye alınması SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde doğum sancısı çeken kadının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu. Kaynak: AA / Güncel Devlet Hastanesi Pervari Siirt Güncel Haberler

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