Hamile kadın 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı
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Düğüncüler köyünde ambulansın içinde ilk müdahalenin yapıldığı Asiye Satra Pervari Devlet Hastanesi tabelası Ambulansın Pervari Devlet hastanesine gelişi Hamile kadının sedye ile hastaneye alınması SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde...
Düğüncüler köyünde ambulansın içinde ilk müdahalenin yapıldığı Asiye Satra
Pervari Devlet Hastanesi tabelası
Ambulansın Pervari Devlet hastanesine gelişi
Hamile kadının sedye ile hastaneye alınması SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde doğum sancısı çeken kadının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu.
Kaynak: AA / Güncel