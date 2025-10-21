Hamdi Akın Gözaltına Alınmadı, Süreç Tamamlandı

AKFEN Holding'den yapılan açıklamada "Bugün bazı medya organlarında, Şirketimiz Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hamdi Akın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönünde haberler yer almıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, Sayın Hamdi Akın söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır. Kendisi, günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir."