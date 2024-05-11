Hamamözü'nde Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesi İçin Proje Hayata Geçirilecek

Hamamözü'nde, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik, "Yaş Sebze/Meyve Boylama, Tasnifleme, Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Projesi" hayata geçirilecek.

Hamamözü Belediyesinde düzenlenen programda, Belediye Başkanı Cihan Demir ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında protokol imzalandı.

Demir, ilçede istihdamın gelişmesi ve kırsal alanlarda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması için üreticilere destek olacak önemli bir adım attıklarını söyledi.

İlçe ekonomisine önemli katkı sağladıklarını anlatan Demir, "Projemizin başta üreticilerimiz olmak üzere ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, başta DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e ve projede emeği geçen tüm kamu kurumlarına teşekkür ediyorum." dedi.