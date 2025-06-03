Halk Ekmek ve Başkent Marketler Kurban Bayramı'nda Kapalı Olacak

Halk Ekmek ve Başkent Marketler Kurban Bayramı'nda Kapalı Olacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Halk Ekmek satış büfeleri ile Başkent Marketlerin kapalı olacağını duyurdu. Arife günü ise sınırlı hizmet verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası, Kurban Bayramı boyunca kentteki Halk Ekmek satış büfeleri ile Başkent Marketlerin kapalı olacağını bildirdi.

Ankara Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan Kurban Bayramı çalışma takvimi duyurusuna göre, arife günü Başkent Marketler, fabrika satış mağazaları ile tüm Halk Ekmek büfeleri hizmet verecek.

Kurban Bayramı boyunca şehir genelindeki Halk Ekmek büfeleri, Başkent Marketler, fabrika satış mağazaları ile Başkent Büfeler kapalı olacak.

Bayramın bitişinin ardından 10 Haziran'da hizmet verilmeye başlanacak.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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