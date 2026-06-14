Haberler

Şanlıurfa-Halfeti'de 40 yolculu tur teknesi arızalandı; jandarma yolcuları tahliye etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Birecik Baraj Gölü'nde motor arızası yaparak sürüklenen turistik gezi teknesindeki 40 yolcu, jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arızalanan tekne kıyıya çekildi.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen turistik gezi teknesindeki 40 yolcu, jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arızalanan tekne ise kıyıya çekildi.

Kentin turistik ilçesi Halfeti'de Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde turistleri taşıyan gezi teknesi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu teknedekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, yolcuları bota alarak güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Yolcuların tahliyesinin ardından arızalanan turistik teknesinin de jandarma ekipleri tarafından çekilerek emniyetli şekilde kıyıya bağlandığı belirtildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam

Ünlü sanatçıyla ilgili endişelendiren iddia! Beklenen açıklama geldi
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları

Özgür Özel'in gizli planı ortaya çıktı
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi

Büyük arbede! Meclis'e yürüyen öğretmenlere polis müdahale etti
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi

Milyarlarca dolarlık gizli anlaşma! Eğer doğruysa Orta Doğu karışır