Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 Yenerek Müsabakayı Kazandı
Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Merzan Şehir Stadı'nda oynandı ve birçok taraftar karşılaşmayı izledi.
Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 yendi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj mücadelesinde Hakkari Zap Spor, Merzan Şehir Stadı'nda Yüksekova Belediyespor'u konuk etti.
Zorlu mücadelede Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 yendi.
Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel