Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 Yenerek Müsabakayı Kazandı

Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 Yenerek Müsabakayı Kazandı
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Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Merzan Şehir Stadı'nda oynandı ve birçok taraftar karşılaşmayı izledi.

Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 yendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj mücadelesinde Hakkari Zap Spor, Merzan Şehir Stadı'nda Yüksekova Belediyespor'u konuk etti.

Zorlu mücadelede Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyespor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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