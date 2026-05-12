Hakkari ve Van'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan 'tefecilik' operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda gerçekleştirildi.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda kentte ve Van'da yaşayan 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal, çek, senet ve suç unsuru olduğu değerlendirilen dokümana el konuldu.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
Haber YorumlarıSaliha Dilek Arabacı:

Allahu Teala'nın yasakladığı faiz, yine de var bizde. Hukuk koyunlar, bunlar gibi riba yiyenlere çok hafif davranıyo. Şeriata göre değerlendirse, daha srt cezalar olurdu çünkü.

Haber YorumlarıEsra Özer:

bu olayı duyunca çok üzüldüm ya, insanlar zor durumda kaldıklarında bu gibi insanların tuzağına düşüyorlar. 6 ay takip etmişler, demek cidden ciddi bir operasyon. umarım hepsi cezasını çeker, kimse böyle insanlarla uğraşmamak için çalışabilir de.

Haber Yorumlarıİhsan Özkan:

Tefecilik kadınları özellikle hedef alıyor. Bu parayı ödeyemeyen ailelerin çoğu kadın başı. Yazık be.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

