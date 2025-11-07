Haberler

Hakkari İl Genel Meclisi 2026 Bütçe Görüşmelerine Başladı

Hakkari İl Genel Meclisi 2026 Bütçe Görüşmelerine Başladı
Güncelleme:
Hakkari İl Genel Meclisi, 2026 yılı bütçesi için kasım ayı toplantılarına başladı. Başkan Feyyaz Dara, bütçenin 1 milyar 470 milyon lira olacağını ve görüşmelerin yaklaşık 15 gün süreceğini açıkladı.

Hakkari İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları, 2026 yılı bütçe görüşmeleriyle başladı.

Toplantının açılışında konuşan Hakkari İl Genel Meclisi Başkanı Feyyaz Dara, 2026 yılı bütçe çalışmalarının yaklaşık 15 gün süreceğini belirtti.

Bütçenin 1 milyar 470 milyon lira düzeyinde öngörüldüğünü ifade eden Dara, "Hakkari İl Genel Meclisi toplantımızın ve bütçe görüşmelerimizin ilimize, ilçelerimize, beldelerimize ve köylerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ve yeni dönem hedefleri doğrultusunda hazırlayacağımız 2026 yılı bütçesi, yatırımcı, aktif ve sürdürülebilir bir bütçe olacaktır." diye konuştu.

Dara, bütçe görüşmeleri sürecinde yoğun bir şekilde çalışacağını bildirerek, tüm birim müdürlükleri ile ilçe özel idare müdürlüklerinin bütçelerinin ayrıntılı biçimde ele alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel


Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
