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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldırım, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldırım, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde en beğendiği fotoğrafları seçti. Oylama sonucunda doğal yaşam, spor ve haber kategorilerinde etkileyici kareler öne çıktı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldırım, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "gece nöbeti" fotoğrafını seçen Yıldırım, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'nın "Kurtarılan can" adlı fotoğrafını tercih eden Yıldırım, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" ve Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" adlı keresine oy verdi.

Yıldırım, 5 kategorideki fotoğrafları seçerken zorlandığını söyledi.

Karelerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu, yoğun çaba sonucunda çekildiğini belirten Yıldırım, "Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ediyorum. Hepsi bir birinden etkileyici. Ben de en beğendiğim fotoğrafları seçmeye çalıştım." dedi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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