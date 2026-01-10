Hakkari'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi yapıldı

Hakkari'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

528 delegeden 386'sının oyunu alan mevcut başkan İsmail Akboğa yeniden başkanlığa seçildi.

Akboğa, oy kullananlara teşekkür etti.