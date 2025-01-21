Hakkari Emniyet Müdürü Adem Köpük, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Hakkari'nin Çukurca Emniyet Müdürü Adem Köpük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Köpük, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarını seçen Köpük, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat"ta Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", "Spor"da ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesine oy verdi.

Köpük, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde ve dünyada insanlara tarafsız ve objektif haber sundukları için Anadolu Ajansı muhabirlerimizi kutluyorum." dedi.