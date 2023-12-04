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Hakkari'deki okul pansiyonunda yangın çıktı, 12 öğrenci ve bir öğretmen hastaneye kaldırıldı

4 Aralık 2023 22:25 Son Güncelleme: 22:26 Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir okulun pansiyonunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle pansiyonun bir bölümünde hasar oluştu.