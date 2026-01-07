Hakkari'de kar nedeniyle seralar çöktü
Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 12 sera çökerken, sebze ürünleri hasar gördü. Üreticiler mağdur olduklarını belirtti.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 12 sera zarar gördü.
İlçede bir haftadır aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.
Sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı 12 sera, kar birikintisi nedeniyle çöktü, ürünler zarar gördü.
Kar nedeniyle üç serasında hasar oluşan Ferdi Değirmenci, AA muhabirine, bir haftadır olumsuz havanın etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Kar yükünü taşımayan seraların çöktüğünü belirten Değirmenci, seralarda yetiştirilen ürünlerin kar altında kaldığını ifade etti.
Üretici Bünyamin Üstündağ ise "Ailemle seralarda marul, roka, yeşil soğan ve turp yetiştiriyoruz. Yoğun kar yağışı sonrası seralarımız çöktü, ürünlerimiz kullanılamaz hale geldi. Mağdur olduk." dedi.