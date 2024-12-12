Hakkari'de Yerli Malı Haftası Etkinliği Düzenlendi
Şemdinli ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar, yerli üretime dikkat çekti ve öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, Kaymakam Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar katıldı.
Yerli üretime dikkati çeken Kaymakam Akpınar, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Akpınar ve katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.