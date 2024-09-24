Hakkari'de Şehit Mehmet Ali Kaya Kapalı Spor Sahası Açıldı

Hakkari'nin Bağışlı köyünde İl Özel İdaresince yaptırılan Şehit Mehmet Ali Kaya Kapalı Spor Sahası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Bağışlı köyünde İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla yapımı tamamlanarak hizmete sunulan spor sahasının açılışına katıldı.

Kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştiren Çelik, Hakkari İl Özel İdaresi'nin destek ve katkılarıyla şehit Mehmet Ali Kaya'nın adına yapılan spor sahasının hayırlı olmasını diledi.

Spor tesislerinin, Hakkari'nin her köyünde ve noktasında olacağını belirten Çelik, şunları kaydetti.

"Yer ve alan bulabildiğimiz sürece spor tesislerinin yapımına devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyaretlerde bakanımızdan güzel müjdeler aldık. Yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırımı Hakkari'ye kazandırmak için bir gayretimiz oldu ve bu son aşamaya geldi. Birçok spor tesisini Hakkari'ye kazandırmak için büyük gayret içindeyiz. Bu anlamda gençlerin yarınlara daha iyi bakabilmesi için spor bu işin bir parçasıdır. Onları sizlerin, muhtarlarımızın, okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin öncülüğünde spora ve sosyal faaliyetlere, ufuklarını ve dünyalarını zenginleştirecek alanlara yönlendirmek için hepimize sorumluluk düşüyor. Spor tesisi projesinde emeği bulunanlara teşekkür eder, tesisin gençlerimiz için hayırlı olmasını dilerim."

Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Dr. Hikmet Yaşar ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkileri Genel Müdürlüğünce desteklenen "Çanakkale'de köklerimizle, İstanbul'da tarihimizle buluşuyoruz Projesi" hakkında bilgi verdi.

Çanakkale ve İstanbul'a gitmeyen 30 kişilik grubun gezi programıyla bu illere gönderileceğini aktaran Yaşar, projeye sunduğu desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Sporculara hediyelerin verilmesinin ardından Çelik'in de katılımıyla gösteri maçı yapıldı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Bağışlı köyü muhtarı Abdurrahman Kılıç, İl Genel Meclisi Üyesi Fevzi Demir, köy sakinleri ve dernek üyeleri katıldı.