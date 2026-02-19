Haberler

Hakkari'de Ramazan Ayı Alışverişi Ekonominin Gölgesinde Kaldı: Eskiden Ramazanda Koyun Keserdik, Şimdi Gramla Kıyma Alıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksakova ilçesinde ramazan alışverişi hareketliliğine rağmen yurttaşların ortak şikâyeti yüksek fiyatlar ve düşen alım gücü oldu. Birçok kişi, "gram" hesabı ile alışveriş yaptıklarını ifade ederken, Harun Macit isimli vatandaş, "Biz doğu insanı eti severiz. Eskiden ramazanda bir koyun, iki koyun kesip dolaba koyardık. Şimdi gramla kıyma alıyoruz. Yumurtayı koliyle değil, adetle alıyoruz" diyerek duruma dikkati çekti.

Viyan Orhan

(HAKKARİ)

Hakkari'nin Yüksakova ilçesinde ramazan alışverişi hareketliliğine rağmen yurttaşların ortak şikayeti yüksek fiyatlar ve düşen alım gücü oldu. Birçok kişi, "gram" hesabı ile alışveriş yaptıklarını ifade ederken, Harun Macit isimli vatandaş, "Biz doğu insanı eti severiz. Eskiden ramazanda bir koyun, iki koyun kesip dolaba koyardık. Şimdi gramla kıyma alıyoruz. Yumurtayı koliyle değil, adetle alıyoruz" diyerek duruma dikkati çekti.

Ramazan öncesinde Yüksekova çarşısında hareketlilik görülse de vatandaşlar, yükselen fiyatlar ve azalan alım gücü nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirtti. Hem yurttaşlar hem esnaf, geçmişte kiloyla satın alınan ürünlerin artık küçük miktarlarda alındığını, kalabalığa rağmen satışların gerilediğini ve bu yıl iftar sofralarının daha mütevazı olacağını dile getirdi.

Üniversite mezunu olduğunu ancak atanamadığını belirten Azat Çiçek, ramazan alışverişindeki durumu şöyle anlattı:

"Eskiden insanlar ramazanda iftar sofralarını donatmak için sıraya girerdi. Bugün ise ben dahil çoğumuz sadece çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını alabilecek durumdayız. Günlük 500–800 lira gibi ücretlerle çalışan insanlar var. Çok büyük bir uçurum oluştu. Alım gücü yok denecek kadar az. Hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan insanlar bile temel ihtiyaçları dışında bir şey alamıyor."

"Artık yarım kilo, 200 gram, 300 gram alıp gidiyorlar"

Esnaf Sadi Tekin, "Çarşıda hareketlilik olmasına rağmen satışlar eski ramazanlara göre çok düşük. Eskiden müşteriler 5'er kilo peynir, tereyağı, kaymak, tahin, pekmez alırdı. Şimdi kimse tereyağına, kaymağa yanaşamıyor. Sahurda tüketilen ürünler bunlar ama alım gücü olmadığı için insanlar sadece gelip bakıp gidiyor. Artık yarım kilo, 200 gram, 300 gram alıp gidiyorlar. Eskiden kiloyla alınan ürünler şimdi gramajla alınıyor" diye konuştu.

Ramazan öncesi alışverişe çıkan Harun Macit, "Biz doğu insanı eti severiz. Eskiden ramazanda bir koyun, iki koyun kesip dolaba koyardık. Şimdi gramla kıyma alıyoruz. Yumurtayı koliyle değil, adetle alıyoruz. Markete gelirken kara kara düşünüyoruz. Evdeki ihtiyaçları nasıl karşılayacağız, kredi borçlarını nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz. Mutfağa düşen yangın büyüyor" dedi.

İnşaat işçisi olduğunu belirten Seracettin Geylani ise fiyat artışlarının bir kat arttığını bulduğunu savunarak, "Geçen sene ramazan için aldığım malzemeler 2,5-3 liraydı, şimdi 10 bin lira yapıyor. Beş kilo aldığım ürünü şimdi bir kilo alıyorum. Bazı şeyleri hiç alamıyoruz. İş yok, güç yok. Market market dolaşıp daha uygun fiyat arıyoruz ama her yerde durum aynı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Örgüt resmen dağıldı! İşte 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı

Örgüt resmen dağıldı! İşte teslim olan teröristlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü